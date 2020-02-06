衛福部長陳時中剛剛在行政院會後記者會宣布，自即日起禁止國際郵輪靠泊我國港口。

陳時中表示，已收到日方通知，一名鑽石公主號台籍旅客確診新型冠狀病毒感染。有鑑於近期陸續發生數例郵輪旅客或船員感染新型冠狀病毒肺炎案例，考量國際郵輪屬人口密集、人員互動頻繁高風險場域，決定自即日起禁止國際郵輪靠泊我國港口。

中央流行疫情指揮中心昨（5）日接獲日方通知，該國衛生單位於2月2日經香港通知鑽石公主號郵輪一名港籍乘客確診為2019-nCoV感染個案；該輪於2月4日返航橫濱後，日方即刻採取船舶檢疫與防疫措施；經調查計有台灣籍旅客22人與船員2人。經針對接觸過該確診個案且有呼吸道或發燒症狀之旅客與船員237名採檢測，今日通知我方一名60餘歲台籍女性旅客確診新型冠狀病毒感染；該名旅客已移送日方指定醫院接受隔離治療。衛生單位已要求其他旅客儘量留在船艙中，至少待在船上檢疫14天。日方表示，若有新的檢驗結果亦將立即通知我方。

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