口罩實名制上路，仍一片難求，現在除了口罩以外，相關周邊商品也被搶購一空。有網友指出，自己去逛五金行時被一景象嚇壞，原來搶口罩、酒精還不夠，竟有人一次拿6瓶漂白水結帳！

原PO在臉書《爆廢公社》發文「現在口罩有政府以實名制管制，搶購的部分獲得控制，而台酒也宣布民眾若要購買酒精只能限購一瓶，但今天去逛五金行買日常用品時，發現一堆人拿漂白水結帳，八卦問一下手抱6瓶的一位媽媽，她說要拿來消毒用啊，都買不到酒精了啦！」這景象讓原PO超傻眼。

其他網友也紛紛回應「一次拿 6 瓶到底是多缺啦」、「我媽今天也去拿了2瓶」、「就知道下一波是漂白水」、「本來沒搶，消息出來肯定狂搶」；不過有網友提醒「漂白水也要用對，就怕有人當酒精用」。清潔環境的漂白水與水的比例為1：100，最好調製後在當天使用，提醒有呼吸道過敏的人，有可能會有引發過敏症狀，最好不要太靠近，並保持通風。

(中時電子報)