海南省市場監督管理局表示，疫情發生以來，海南各級市場監管部門加大對防疫用品、民生用品等重要商品的價格監管力度，截至2月5日，海南全省共立案查處價格違法案件61宗，打擊防控期間各類價格違法行為。

其中，海南一九堂藥品連鎖經營有限公司因哄抬價格，文昌市市場監督管理局已對其下達《行政處罰聽證告知書》，將依法從重作出300萬元人民幣（約合新台幣1284萬元）罰款的行政處罰。

1月29日，文昌市市場監督管理局對直營連鎖藥店海南一九堂藥品連鎖經營有限公司及其28家分店涉嫌哄抬口罩價格問題進行立案調查。

經查，海南一九堂藥品連鎖經營有限公司自1月21日起，在進貨成本無變化前提下，借疫情大幅提高各類口罩銷售價格，提價幅度為50％至433％，購銷差額由1.8倍提高至22.6倍。經市場監管部門提醒告誡，當事人仍未停止其哄抬價格行為，而且採取銷售不入帳，篡改銷售記錄等違法行為逃避監管，影響惡劣，情節較重。為嚴厲打擊疫情防控期間哄抬價格、牟取暴利的違法行為，文昌市市場監督管理局依法對其進行行政處罰。

(旺報 )