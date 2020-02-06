家住竹南的7旬范姓婦人，日前在網路上結識一名誆稱是伊拉克飛行員的419詐騙集團成員，雙方展開遠距交往後，對方騙稱要寄送裝有美金的包裹給范女，但要范女先代付20萬新台幣的運費，范女信以為真，前往土地銀行竹南分局準備匯錢，被謝姓女行員查覺有異，報請竹南派出所員警前來及時阻止范女上當。

竹南分局竹南派出所，是在日前接獲土地銀行竹南分行謝姓行員報案，稱有1名70歲的范姓婦人疑似遭詐騙臨櫃匯款新台幣20萬元，竹南所警員吳心雅、王景威立即趕往現場。經了解范女利用臉書認識1名男網友，男網友自稱為伊拉克飛行員，要寄一箱裝有美金的包裹予范女，對方誆稱因人位於伊拉克戰區不便支付運費，請范女先行支付運費。范女信以為真，於是前往土銀竹南分行準備匯款，被謝女發現有異報警協助處理。

經員警告知范女該帳戶已被列為警示帳戶，並向其提供民眾受詐騙的真實案例，范女才猛然驚醒收回匯款，對員警及行員的積極熱心作為非常感激。

事後，竹南警分局對土銀竹南分行主動協助阻詐成功，特別由副局長張中代表前往銀行頒發感謝狀，感謝金融機構阻詐並報警處理，成功有效阻絕民眾受騙。警方並呼籲民眾，遇到網友要求借錢或投資時務必提高警覺，最好秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

(中時 )