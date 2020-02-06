因新型冠狀病毒疫情，教育部宣布各大專院校延後至2月25日後開學，台灣高鐵今日表示，自2月24日至3月1日再規劃14班「大學生開學返校5折優惠列車」，總計7天，每天南下、北上各一班，明日凌晨零時起，全面開放購票。

高鐵公司提醒，優惠列車，原本即適用大學生75折或88折優惠，且已開放購票，大學生若已購買票，且已完成訂位、付款，但尚未取票者，可透過高鐵網路訂票系統或「T Express行動購票」App變更；已完成取票者，亦可於發車前30分鐘前至車站售票窗口辦理，高鐵公司將退還車票優惠價差。

此外，原於2月10日至2月16日期間已加開的「大學生開學返校5折優惠列車」，高鐵將繼續提供大學生5折優惠，已購買前述優惠車次之大學生，若因學校延後開學，也可變更至2月24日至3月1日的「大學生開學返校5折優惠列車」。

高鐵提醒，大學生乘車時務必攜帶本人有效學生證正本，如於驗票閘口或列車上抽查未攜帶，需按規定補票，且得加收票價差額之50％違約金，更多大學生優惠專案資訊與相關規定。

(中時 )