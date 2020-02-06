主持人陳斐娟在2017年的電視節目中，因李婉鈺自爆與劉建國的交往，以「劉建國是愛情騙子」當作預告，被劉建國向台北地方法院民事庭請求賠償50萬元並道歉，台北地院6日開庭，陳斐娟請求法院傳喚「床照」當事人李婉鈺作證。

劉建國曾向士林地檢署控告陳斐娟誹謗，但偵查後不起訴處分，之後又向北院提告民事賠償，陳斐娟知悉後痛批劉建國應該去告李婉鈺。

劉建國委任律師主張，陳斐娟並非單純引用李婉鈺所述，由整個事件觀察，李婉鈺並未沒有說劉建國不忠，與陳斐娟「劉建國是愛情騙子」的預告在上意義有落差。律師強調，劉建國最在意的是，男女之間感情糾紛常常是各說各話，所以陳斐娟報導前卻沒有劉建國回應。

陳斐娟表示，李婉鈺在節目中表達「李婉鈺與劉建國曾論及婚嫁」、「劉建國答應李婉鈺開記者會澄清」等，但劉建國卻違背承諾，她才用「愛情騙子」形容劉建國。

同時，陳斐娟表示，節目製作團隊曾邀請劉建國上節目但遭拒絕，劉建國是政治人物隨時可開記者會，媒體都會報導；她本來就有有監督公眾人物的義務，劉建國是浪費訴訟資源，她不願與劉建國和解。

由於陳斐娟請求傳喚李婉鈺及節目製作人作證，法官當庭諭知陳斐娟陳報證人的聯絡地址，再審酌是否有必要傳喚作證。

(中時 )