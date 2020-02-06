取自賴清德臉書

赴美訪問的副總統賴清德今天前往華府國會圖書館，館方特地把他的著作「看見未來」找出來，讓賴清德 跟他自己的著作合影。

賴清德今天在臉書問大家：「知道全世界最大的圖書館在哪裡嗎？」

他說，就是位於美國華盛頓特區的國會圖書館 （Library of Congress），作為全球館藏量最大的圖書館，這裡書籍量超過上千萬本，還有豐富的唱片、照片跟報紙等收藏。

賴清德貼出在圖書館的合照表示，館方特別將他的「看見未來」找出來，於是有了在世界最大圖書館跟這本書的合照。

(中時 )