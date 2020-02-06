赴華府國會圖書館 賴清德和自己的著作合影 12:212020/02/06 中時 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 取自賴清德臉書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 取自賴清德臉書 赴美訪問的副總統賴清德今天前往華府國會圖書館，館方特地把他的著作「看見未來」找出來，讓賴清德 跟他自己的著作合影。 賴清德今天在臉書問大家：「知道全世界最大的圖書館在哪裡嗎？」 他說，就是位於美國華盛頓特區的國會圖書館 （Library of Congress），作為全球館藏量最大的圖書館，這裡書籍量超過上千萬本，還有豐富的唱片、照片跟報紙等收藏。 賴清德貼出在圖書館的合照表示，館方特別將他的「看見未來」找出來，於是有了在世界最大圖書館跟這本書的合照。 (中時 ) #圖書館 #賴清德 #未來 #著作 #國會 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩之亂 賴清德籲：不跟買 留給真正需要的人 17:162020/02/02 政治 副總統當選人賴清德今晚間低調赴美 22:222020/02/02 政治 賴清德赴美參加祈禱早餐會 台美關係大突破 00:162020/02/03 政治 賴清德赴華府早餐會 賴辦：個人身份應邀參加 09:062020/02/03 政治 台美關係突破 「準副總統」賴清德訪美 16:232020/02/03 政治 日本佐賀縣議會拜會 新竹縣踏出雙方合作交流第一步 17:352020/02/03 生活 表藝圖書館整修 結合典藏與藝術家工作空間 20:052020/02/04 生活 美宗教自由會議 稱賴清德「台灣副總統當選人」 15:282020/02/05 政治 賴清德今會晤美國務院高層 04:102020/02/06 政治要聞 賴清德拜會白宮國安會！寫下台美斷交以來最高層級紀錄 05:512020/02/06 政治 政治熱門新聞 「武漢肺炎」最新民調出爐 網看完：出乎意料！ - 政治 徐正文究竟是何許人也？身分遭網友大起底！ - 政治 武漢肺炎病例持續增加 台大教授算出終結時間 - 政治 國民黨完了？徐巧芯點名要「他」別再亂！ - 政治 不忍了！蔡政府防疫好棒棒？網PO心聲文痛批 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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