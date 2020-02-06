口罩實名制開賣首日，台南市400家健保藥局一早就出現排隊人潮，自上午9時起，不到20分鐘，幾乎所有藥局的口罩就被民眾掃光，台南市藥師公會理事長吳振名疾呼現階段最怕民眾囤積心態，呼籲民眾不需使用醫療口罩，平常戴一般口罩即可。

2019新型冠狀病毒疫情延燒，台灣一片口罩難求，6日實施口罩實名制購買首日，台南市每間健保藥局配送200片大人口罩、50片兒童口罩，上午9時開賣，有民眾清晨7時許就到社區健保藥局排隊。為防止買口罩出現秩序紊亂，台南市警局6日上午通令各警分局加強巡邏轄區健保藥局，協助疏導排隊動線。

因為藥局需要登錄每位民眾健保資料，多家藥局一度出現電腦當機情況，有些藥局則還未收到配送的口罩，只能先發號碼牌因應。開賣不到20分鐘，台南市幾乎所有藥局的口罩都已賣光，剩下在系統中顯示未賣光的藥局，大多已預先發送出號碼牌。

吳振名表示，藥師在臨櫃時，有遇到必須每天上醫院的慢性病患，抱怨已沒有口罩可用，向藥局求援，這些真正需要口罩者，成為防疫問題缺口。

吳振名預估明天開賣的口罩也會被掃光，現階段最擔心的是民眾產生囤積心態，健保藥局有衛教防疫宣導功能，呼籲不需使用口罩的民眾，平常就用防塵口罩就好，讓醫療口罩給需要者使用。

(中時 )