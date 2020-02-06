武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心在昨(6)日宣布，大陸已經全區淪為疫區，未來自中港澳返台的國人須居家檢疫14天，經濟部也持續掌握國內有在大陸設廠的各企業動向，更有大廠已經啟動台商大撤退，除科技大廠仁寶(2324)、和碩(4938)外，有消息也指出，在大陸有眾多員工以及廠區的台塑集團也將全面撤退，對此，台塑嚴正澄清「並無此事」，該消息完全錯誤。

有消息指出，經濟部關注國內有在大陸設廠的大型企業，啟動台商大撤退，台塑也獲點名，將讓大多數台幹回台，僅留下部分必要員工，此說法遭到台塑駁斥，澄清「並無此事」， 台塑集團現階段先要求大陸台籍幹部近期無須回台開會，也要求相關部門降低群聚開會次數。

台塑四寶中，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)均在大陸有設置廠房，台塑寧波有廠，南亞則於主要集中在廣東廣州、江蘇寧波以及浙江南通，受到大陸延後開工影響，目前仍處於停工狀態。

(時報資訊)