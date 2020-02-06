美國最新公布的經濟數據意外強勁，以及投資人對武漢肺炎給經濟和金融市場造成衝擊的擔憂減輕，隔夜美股再創新高，受此鼓舞，周四南韓KOSPI指數盤中大漲1.94%。投資人仍密切關注肺炎疫情的發展。

中國政府將推出更多經濟激勵措施的預期，近幾日為全球股市帶來支撐，而中國和英國研究人員在新型冠狀病毒藥物研發上取得突破性進展的報導帶來更多提振，儘管世界衛生組織（WHO）已淡化相關報導。

韓元上漲0.72%，報1,183.0兌一美元。

(時報資訊)