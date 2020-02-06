《韓股》美股創新高，韓股大漲近2％ 12:162020/02/06 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國最新公布的經濟數據意外強勁，以及投資人對武漢肺炎給經濟和金融市場造成衝擊的擔憂減輕，隔夜美股再創新高，受此鼓舞，周四南韓KOSPI指數盤中大漲1.94%。投資人仍密切關注肺炎疫情的發展。 中國政府將推出更多經濟激勵措施的預期，近幾日為全球股市帶來支撐，而中國和英國研究人員在新型冠狀病毒藥物研發上取得突破性進展的報導帶來更多提振，儘管世界衛生組織（WHO）已淡化相關報導。 韓元上漲0.72%，報1,183.0兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #南韓 #KOSPI #盤中 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情打擊製造業 市調機構：今年智慧手機出貨減2％ 04:102020/02/03 財經要聞 陸股風暴逼近憂慮急升 日韓股開盤走跌逾1％ 08:552020/02/03 財經 《韓股》逢低買盤進場，韓股跌幅收斂 11:082020/02/03 財經 《韓股》低接買盤進場，韓股收平 16:312020/02/03 財經 大陸兩市股指翻紅 創業板指漲幅近2％ 10:022020/02/04 財經 A股低開逾2％後回穩 金融股持穩 10:092020/02/04 財經 《韓股》陸股反彈＋美製造業報喜，韓股勁揚1.54％ 11:422020/02/04 財經 《韓股》看好陸擴大激勵，韓股大漲1.84％ 15:572020/02/04 財經 《韓股》看好陸擴大激勵，韓股漲0.77％ 12:162020/02/05 財經 《韓股》看好陸出手救經濟，韓股收漲0.36％ 15:232020/02/05 財經 財經熱門新聞 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 獨家》疫情肆虐！華航開第1槍 百位新人恐被砍 - 財經 疫情有藥救？美股飆漲近500點 台股上漲百點 - 財經 疫情燒到！股王又落難 2月恐悲劇 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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