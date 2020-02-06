武陵農場櫻花季將於2月8日至29日登場，為期22天的花期將有交通管制，每天有半數以上必須透過公共運輸接駁入場。交通部公路總局表示，配合武漢肺炎防疫工作，負責接駁的國光客運與豐原客運每天至少消毒2次，司機、服務人員上工前會量體溫並戴口罩，請民眾安心搭乘。

櫻花季期間將實施場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁等4大交通疏運措施，場內總量管制每日進場人數6000人，其中住宿遊客1800人憑武陵農場製發車輛通行證始得進場，其餘4200人則分為團客預約入場1000人、散客搭乘公共運輸接駁3200人。

一日遊公共運輸部分，公路總局已規劃「國光客運臺北車站－武陵農場」、「臺北市府轉運站－武陵農場」、「宜蘭轉運站－武陵農場」、「羅東轉運站－武陵農場」、「三星鄉綜合運動場－武陵農場」及「梨山－武陵農場」等6條公共運輸接駁服務路線，臺北及宜蘭地區出發路線已開放預售，目前售票比例約6成。

公路總局指出，已督導國光客運及豐原客運完成疏運整備工作，以及依照中央流行疫情指揮中心制定的指引執行相關防疫措施，落實候車場站及車輛之清潔消毒工作，駕駛員、服務人員每日值勤前量測體溫，配戴口罩。民眾也應注意個人衛生，如出現咳嗽等呼吸道症狀應配戴口罩，並儘速就醫。

公路總局說，客運在營運時間內至少要消毒1次，另發車前或收班後也要消毒1次，等於每天至少消毒2次，且所有的公路客運都一樣，不只有武陵農場路線，請民眾安心搭乘；若是決定取消出遊的民眾，則可以在發車前30分鐘前往國光車站退票，將酌收15元手續費。

(中時 )