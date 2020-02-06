買口罩實名制措施6日上路，台北市文山區健保特約藥局外一早就排滿民眾準備依序購買口罩，但因藥局還在準備，下午才能開始販售。近午出了大太陽，貼心的藥劑師拿著紙筆先幫排隊民眾登記順序，請排隊民眾先回去休息，下午再過來購買。

(中時 )