保險業助力武漢新型冠狀病毒肺炎（下稱武漢肺炎）疫情防控再獲進展。昨日，上證報在業界調研了解到，已有如中國人壽、君康人壽、新華保險等14家大陸險企發布公告指出，擴展部分保險產品責任，將武漢肺炎納入保障。

《上證報》報導，據不完全統計，截至目前，已有14家險企宣布擴展旗下部分產品保險責任，將武漢肺炎納入保障範疇，進行責任擴展的主要是兩類險種，為意外險和重疾險。

有業界人士分析，意外險主要是增加了因武漢肺炎導致的意外身故、傷殘保險金。截至目前，中國人壽、君康人壽、新華保險、泰康人壽、平安人壽、中英人壽、鼎誠人壽、國聯人壽、國寶人壽等9家險企對部分意外險進行了責任擴展，部分公司賠付限額為20萬元（人民幣，下同），部分公司按照基礎保額賠付。

重疾險責任的擴展，是指被保險人首次經醫院確診為武漢肺炎後，險企給付一定額度的保險金。截至目前，君康人壽、恒大人壽、天安人壽、陽光人壽、富德生命人壽、中英人壽、招商仁和人壽等7家險企進行了部分重疾險責任擴展，部分公司給付基本保險金的30％，部分險企以普通型、重型及危重型加以區分，分別按輕症或中症、重症標準給付保險金。

據了解，責任擴展均有一定期限，大部分公司截至今年4月底，個別公司延長至5月底、甚至9月底。業界人士表示，武漢肺炎的保障需求是近期才出現的，採取限期擴展，便於各公司之後根據疫情發展調整擴展方案。

有業內人士強調，由於險企不能因擴展責任而加收保費，且目前尚無法預估出險帶來的賠付壓力，企業應注意做好風險控制。

(旺報 )