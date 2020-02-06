蝦皮購物「2月剁手節」暖身開跑至今，全新互動遊戲「再買就剁手」參與人次超乎預期，許多消費者搶著分享遊戲結果抽購物金和iPad Air 3，總遊戲人次與先前同期遊戲相比成長超過200%，可見不少消費者在年後開工憂鬱時期，對於能幫助趣味解憂的互動遊戲特別有感！蝦皮購物宣布，「剁手節」2/6正式日開跑，除了瞄準年後購物潮三大熱銷品類，推出最低1折超值優惠外，為了迎接即將到來的情人節，更開設情人節推薦專區，方便消費者輕鬆選購情人節禮物！單身的朋友也不用乾瞪眼，蝦皮購物體貼設立「脫單專區」，推出超有趣kuso小物，就是要博得單身消費者會心一笑！

居家、美妝、3C榮登年後熱銷品類 蝦皮購物「剁手節」超值下殺最低1折！蝦皮購物根據「剁手節」暖身期間訂單統計，年後氣溫急遽變化與防疫、開工與延後開學等相關需求，熱銷品項以生活家居、美妝、3C最為熱銷，尤其抗濕冷與清潔商品、開工彩妝、室內及隨身影音娛樂等最為熱銷。因此，蝦皮購物2/6「剁手節」正式日特別開設三大熱門品類，祭出超殺最低1折、指定店家免運等優惠，再加碼發送限量超商免運券，一次滿足年後購物所需！此外，2/6當日更推出情人節推薦專區，照著清單買，情人節禮物免煩惱！

開春居家生活迎新：自農曆年節氣溫急劇變化，最低下探6度，接下來也持續有寒流來襲，蝦皮購物推出生活用品區全場1折起，推薦La Belle天絲羊毛發熱冬被原價近9,000元，蝦皮購物獨家直降1折僅899元。而防疫與流感提升國人防護意識，超夯的Ariel三合一洗衣膠囊更下殺5折，只要599元就可輕鬆購入！

3C周邊大換新：過年領完紅包、年終獎金後，許多人摩拳擦掌要將3C產品汰舊換新，蝦皮購物特別攜手神腦生活 、順發3C等 3C大通路，推出全面5折起的超殺優惠！近期最夯、人人瘋搶的Nintendo Switch健身環搭配經典精靈寶可夢遊戲組，只要5,380元，年後甩油就靠這組！另外，HJM-S9無線藍芽耳機下殺４折400元有找，SAMSUNG Galaxy A70 (6G/128G)直降9,800元，年後升級3C產品，來蝦皮購物就不怕吃土！

美妝時尚行頭換新：開工行頭一次迎新，蝦皮購物推薦adidas經典金標Superstar貝殼鞋2,000元有找；經典熱銷YSL情挑誘光水唇膏直降69折888元，歷久不衰的雅詩蘭黛粉持久粉底祭出破盤5折998元，蝦皮購物「剁手節」讓你用全新的自己迎接的一年！

討好情人好用心：情人節將至，還在為了該送什麼禮物而煩惱嗎？別擔心，蝦皮購物剁手節增設情人節推薦專區，網羅眾多人氣熱銷品，推薦給有不同需求的情侶們：如熱愛美食的情侶可買西堤餐券來一場浪漫晚餐；喜愛享受2人時光的情侶則可購入加賀屋湯泉卷；天天熱情如一日隨時想要黏TT的愛侶們記得備好Durex杜蕾斯 超薄裝 保險套；分隔兩地無法與愛人親密接觸則可選購情趣用品度過情人節！

蝦皮購物獻上「蝦小編一日男／女友」助你１元下單、1秒脫單！玩遊戲測脫單指數送千萬購物金單身人士也別灰心，蝦皮購物自2/6起開設脫單專區，重磅推出「蝦小編一日男/女友」，由蝦小編內顏值擔當的考特編與腿編領軍，消費者只要1元下標就可由蝦小編們陪你網聊，體驗時時被撩的戀愛滋味！若想體驗與眾不同的情人節，蝦皮購物也推出情人節1元kuso小物，包括月老加持香灰、低成本橡皮筋紅線、或者蝦皮戀愛團隊全新鉅作「愛情解答之書」專門解決戀愛疑難雜症，情人節「蝦」助攻讓你笑到「併匭」！此外，蝦皮購物特別與亞洲最大交友社群Paktor拍拖合作推出線上約會模擬器「測你的脫單指數」，只要透過聊天機器人體驗情境交友與約會過程，就可以快速測出脫單指數，還有機會搶千萬脫單購物金！

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