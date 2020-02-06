郵輪「鑽石公主號」已經有20名旅客確診武漢肺炎，這艘郵輪曾於1月31日停泊基隆港，有2600多名遊客下船遊玩，引發民眾恐慌，時代力量立法院黨團總召邱顯智今表示，接連有郵輪停靠我國港口後，船上旅客確診武漢肺炎，呼籲相關單位盡快查明確診的旅客身分，並提供給中央、地方防疫機構，追蹤其旅遊軌跡與可能的接觸史，並加強港口防疫工作，避免淪為防疫漏洞。

1月31日曾停泊基隆港的「鑽石公主號」，繼昨確定有10人確診感染武漢肺炎，今再傳出有10人也確診，目前船上累積20人確診武漢肺炎；另外，曾載有3例確診武漢肺炎的「世界夢號」，也曾在本月3日停泊基隆港的紀錄。

時力立院黨團今天上午召開「郵輪是否成為防疫死角？」記者會，立委邱顯智、王婉諭及基隆市議員陳薇仲出席，邱顯智除要求加強港口防疫措施，針對「鑽石公主號」確診個案，邱顯智呼籲疾管署追蹤其旅遊軌跡與可能的接觸史，並讓各地方政府能夠銜接布署後續防疫工作。

王婉諭說，鑽石公主號事後發現有多人確診，疾管署應盡速說明確診個案有多少人曾經下船，同時密切追蹤該船旅客下船後套裝行程或自由行經過的景點，並與地方政府進行橫向聯結落實防疫、消毒措施。

陳薇仲表示，鑽石公主號、世界夢號兩艘載有確診案例的郵輪，都曾停靠在基隆港，並有大量的旅客出入境，港務分公司應與基隆市政府分享基礎的旅客行程與出入境時間，成立資訊分享平台，適度的公開相關資訊，避免造成民眾恐慌。

(中時 )