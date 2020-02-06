武漢肺炎台商包機發生蒙混上機質疑。蘇揆上午在行政院嚴厲指責，整起事件完全走樣、下不為例。蘇揆也隨即作出包機4原則指示，未來將透過政府或兩會磋商，不容中間人居間處理，或招搖邀功。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇揆的指示包括，接下來若有包機必需弱勢優先，例如國人在海外臨時出差，或長期用藥，年長或年，這樣的人必需要優先回台。

其次蘇揆也要求檢疫優先，因為這次發現有確診病例竟蒙混上機，當然任何國人回到境內會提供一流醫療協助，全力救治，但機上其他乘客安全也非常重要，所以檢疫優先，必需落實我方人員登機前就上機檢驗，這是我方強烈要求。

Kolas並說，未來包機需優先提供完整登機名單，供我方確認，不容許這樣次在關機艙門前才匆匆忙忙提出一份名單，我方來不及確認。

最後蘇揆則指，未來包機應由政府對政府磋商，至少應由海基會及海協會，不再允許任何中間人居間處理，或招搖邀功，這些都是不必要的。蘇揆特別要求及指示，這兩天發生完全走樣，跟過去雙方共識不同的結果，下不為例，不容再發生。

(中時 )