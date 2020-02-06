林姓女騎士於2019年8月13日，在大雨時騎機車經過岡山區潭底社區的一條無名產業道路，滑倒致意外溺水死亡。橋頭地檢署檢察官偵辦終結，6日對於工地王姓負責人等3人未做好即時封路、不知變通等，涉犯《刑法》過失致死罪嫌，依法提起公訴。

橋檢表示，岡山區嘉峰里、嘉興里及潭底里等處因地勢低窪，長期為水患所苦，廠商在潭底排水溝靠近鋼鐵廠區旁、無名便道的無名橋旁設置潭底分流箱涵，若潭底排水水位高時，可開啟系爭分流箱涵內的水閘門，讓部份水量流向低窪處的潭底小排水溝渠，避免潭底排水溢流。

案發當天，林姓女騎士行經這條便道，要去公司上班，因為公司沒有看見她，與家人聯繫，經查才發現發生意外，林姓女騎士騎車跌倒，被大水沖入大排水溝，窒息死亡。

檢警調查，當時案發現場正在進行淹水改善工程，工程人員於前一天施工後放置三角錐與連結桿，與道路作出適當區隔，但8月13日一早的大雨沖走連結感的防護措施。

檢方指出，王姓負責人在當天發現工地淹水嚴重，但沒有馬上封路，雖然他說因機車故障，無法立即趕到現場，但他也沒有立即通知同仁封路，造成憾事。

至於陳姓里長，他沒有依規定要求林姓工作人員開啟水閘門，使命案現場低窪處淹水情形更加惡化，之後也沒有通報權責單位，或管制人車通行，加上犯後矢口否認，沒有後悔之意。林姓工作人員明知不能開啟水閘門，但他無法堅守原則，竟配合陳里長的指示違規開啟，且開啟後未通報站長或主管機關，有怠忽職守之處。

(旺報 )