廣東將量產「肺炎一號」 醫治武漢肺炎輕症患者 12:412020/02/06 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎病例持續增加。（東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 備受外界關注的廣東「肺炎一號」方有最新消息，「深圳特區報」6日報導表示，該藥方2月4日獲得廣東省藥品監督管理局應急審批通過，2月6日委托加工廠廣東一方制藥有限公司全面啟動批量生產，預計下周陸續用於廣東省內的新型冠狀病毒輕症患者的醫治之中。 「肺炎一號」方主要由五味中藥材組成，配方保密，產品是一種中藥顆粒，有效期為6個月。「肺炎一號」顆粒是針對新型冠狀病毒感染的輕症肺炎治療藥方，不是預防藥物，未有新冠感染的人群無必要服用該藥。 (中時 ) #肺炎 #廣東 #病毒 #冠狀病毒 #廣東省 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳雙黃連抗病毒 陸民眾漏夜瘋搶 04:092020/02/02 焦點新聞 大便裡恐有活的武漢肺炎病毒 專家：能糞口傳染 09:542020/02/02 生活 香港第15例武漢肺炎確診 患者疑為家人相互傳染 22:202020/02/02 兩岸 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 指涉武漢專家製造肺炎病毒 財經媒體遭推特停權 10:332020/02/03 國際 《熱門族群》武漢疫情手機供應鏈是福是禍？外資送暖點將 11:082020/02/03 財經 南韓一名新型冠狀病毒確診患者治癒 19:052020/02/03 國際 疫情延燒 歐、美股票基金臉綠 04:102020/02/04 投資理財 防疫奏效 複合債今年來績效居冠 04:102020/02/04 投資理財 陸媒：散布人造病毒洩漏說觀點極不負責 08:402020/02/04 兩岸 兩岸熱門新聞 2020武漢風暴》日專家：武漢肺炎僅0.3％~0.6％致死率 4月現高峰 - 時政 國台辦批民進黨以疫謀獨 稱台擁有登入WHO訊息網站帳號 - 兩岸 - 旺報 四川寶興：野生貓熊連續兩晚下山夜宿村民家 - 兩岸 - 旺報 2020武漢風暴》搶的比較快 重慶湖北買口罩 半路遭雲南攔截 - 兩岸 野生大熊貓 連2晚睡四川村民家豬圈 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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