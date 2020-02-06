備受外界關注的廣東「肺炎一號」方有最新消息，「深圳特區報」6日報導表示，該藥方2月4日獲得廣東省藥品監督管理局應急審批通過，2月6日委托加工廠廣東一方制藥有限公司全面啟動批量生產，預計下周陸續用於廣東省內的新型冠狀病毒輕症患者的醫治之中。

「肺炎一號」方主要由五味中藥材組成，配方保密，產品是一種中藥顆粒，有效期為6個月。「肺炎一號」顆粒是針對新型冠狀病毒感染的輕症肺炎治療藥方，不是預防藥物，未有新冠感染的人群無必要服用該藥。

(中時 )