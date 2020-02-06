好萊塢傳奇演員寇克道格拉斯（Kirk Douglas）5日傳出逝世消息，享壽103歲，他也是知名影星麥克道格拉斯（Michael Douglas）的父親，父子檔是好萊塢的傳奇。寇克從影超過60年，主演過電影超過90部，其中以1960年由英國大導演史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）執導的《萬夫莫敵》最為出名，並奠定了影壇硬漢的銀幕形象。他曾於三度提名奧斯卡金像獎最佳男主角，可惜鍛羽而歸，並未得獎。不過，1996年他獲頒奧斯卡終身成就獎，而2001年他再獲得第51屆柏林電影節終身成就獎，以表揚他對影壇所作出的貢獻。

寇克道格拉斯離世消息一出，眾星均於網路上留言哀悼，其中曾與寇克合作過的動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）也在IG留言說：「我的最後一個偉大巨人電影英雄已經傳承到無限的光榮，我們永遠不會再看到的出色藝術家！」除了史泰龍之外，「魔鬼終結者」阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）上傳照片追憶，並寫道「寇克是一位真正的英雄，也是他的完美導師。」此外，名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、奧斯卡金像獎及金球獎等官網皆發文，一同哀悼一代巨星的殞落。

(中時 )