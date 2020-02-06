新竹縣政府為降低雙薪家庭負擔，增加公立幼兒園、非營利幼兒園園所，今年提前到4月辦理，將分階段登記，公幼招生登記時間為4月24、25日，並於26日抽籤，非營利幼兒園則預計於5月底前登記、抽籤，有興趣家長可先關注各園所網站。

新竹縣長楊文科表示，近2年增設50園、班的公立及非營利幼兒園，提高教保服務供應量，今年新增加公立幼兒園為橫山國小附設幼兒園、關西鎮錦山國小附設幼兒園，而竹北市的東海國小附幼、新埔鎮枋寮國小附幼各增1班，每班招收30名幼童。

今年縣府首創公立幼兒園、非營利幼兒園2階段登記，第一階段為公幼，4月24日上午8點至下午4點、25日上午8點至中午12點辦理登記，4月26日上午9點抽籤；第一階段公幼未錄取者，可在第二階段5月底前的非營利幼兒園再次登記，增加家長、兒童中籤機率，詳細登記、抽籤及報到地點資訊則於各園所網站公布。

新竹縣非營利幼兒園包含新竹縣私立聚集德非營利幼兒園、新豐非營利幼兒園及自強非營利幼兒園，家長繳交費用每月不超過3500元，第3名以上子女則每月不超過2500元，中低收入戶家庭子女則免繳。而文小一、文中二、竹東非營利幼兒園，則因相關作業期程另行公告。

公立及非營利幼兒園以協助弱勢為主，包括低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女及身心障礙者子女等均符合優先入園資格，如有餘額才提供給一般幼兒就讀，且招生年齡以5、4、3足歲幼兒優先，依年齡分階段辦理，並依招生階段招收至額滿為止。若對招生事宜有任何疑義，可逕洽本府教育處幼兒教育科，電話：03-5518101轉2878。

(中時 )