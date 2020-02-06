蓋茲基金會今天承諾將投入高達1億美元（約新台幣30億元），共同對抗2019新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情。武漢肺炎目前全球死亡人數已達564人。

比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）表示，資金將用於加強檢疫、隔離和治療，包括保護高風險人口，並研發疫苗和診斷程序。

蓋茲基金會執行長蘇茲曼（Mark Suzman）說：「跨國組織、各國政府、民間單位和慈善組織必須共同合作，以減緩病毒擴散的速度，幫助各國保護他們最脆弱的公民，並加速開發工具以控制疫情。」

這筆金額包含先前1月底承諾的1000萬美元（約新台幣3億元）。

基金會表示，他們會直接將2000萬美元（約新台幣6億元）交給諸如世界衛生組織（WHO）、美國疾病管制暨預防中心（CDC）、中國國家衛生健康委員會和中國疾病預防控制中心等組織。

另外2000萬美元將用於幫助撒哈拉以南非洲及南亞地區公共衛生當局，這些地區受到2009年H1N1新型流感等流行病的嚴重影響。

基金會並承諾捐贈6000萬美元以加速研發、測試疫苗，以及用於病患的治療和診斷程序的研究。

(中央社)