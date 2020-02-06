手機光學鏡頭廠—大立光電(3008)及新鉅科(3630)1月合併營收均呈現月減，其中大立光1月合併營收為41.1億元，月減19.4%，為108年6月以來新低，新鉅科1月合併營收為1.38億元，月減38.11%，為107年12月以來新低，由於大陸新冠狀病毒疫情持續延燒，重創華為等大陸當地手機品牌廠銷售，加上大陸地區2月延後復工，大立光表示，2月拉貨動能因工作天數較少而下滑，今天兩家公司盤中股價逆勢下挫。

受到農曆年長假及淡季影響，大立光1月合併營收為41.1億元，月減19.4%，但年成長22.34%，為108年6月以來新低；新鉅科1月合併營收為1.38億元，月減38.11%，年減33.57%，為107年12月以來新低。

大陸地區新型冠狀病毒疫情進入高峰期，大陸地區不僅湖北及多個重要城市封城，農曆年後復工日期亦延至2月10日以後，大陸地區延後復工生產停擺衝擊到大立光營運，大立光表示，受到客戶尚未復工，工作天數減少等因素影響，2月拉貨動能將較1月下滑。

然而，讓市場擔憂的是，大陸地區疫情至今仍處於高峰期，各省市採取嚴格人員進出管制，不僅讓華為等大陸智慧型手機廠每年農曆年節消費旺季落空，重創大陸智慧型手機銷售，大陸地區復工後，手機供應鏈有多少人力可以順利返工仍是未定之數，市調機構紛紛下調大陸智慧型手機品牌廠今年銷售預估，以大陸智慧型手機客戶為主的光學鏡頭廠營運恐難逃池魚之殃。

(時報資訊)