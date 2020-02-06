武漢肺炎疫情持續惡化，多個地方醫護用品不足，近日竟發生地方政府搶口罩事件。雲南大理市衛健委周日（2日）發布《應急處置徵用通知書》，顯示該市政府日前「急徵」一批運至重慶市的口罩，但該批物資是重慶用於疫情防控的緊急物資，重慶市隨後發文向大理市討要口罩，但無法追回。

通知書指出，大理市目前處於重大突發公共衛生事件1級響應狀態，抗疫物資極度緊缺，遂根據中央的突發事件應對法、傳染病防治法，以及省政府突發事件應急徵用與補償辦法規定，決定對從瑞麗市發送至重慶市的30萬個口罩，依法實施緊急徵用。

重慶市新冠肺炎疫情防控小組周一（3日）發文，指已以《關於商請放行暫扣物資的函》為題去信大理市衛健委，但對方事後回應，重慶在大理市扣下物資後曾發函索要，但由於口罩已經分發使用，無法追回。

據大陸衛健委公開資料顯示，截至周五（6日）凌晨零時，重慶市已有389宗武漢肺炎確診病例，重症32宗，危重11宗，另有3宗死亡個案；相對之下，大理市只得8宗確診病例。

(中時 )