第一批武漢台商包機返台，名單出問題，其中一人更確診感染武漢肺炎，第二批台人返台時間則還喬不定。對此，行政院長蘇貞昌表示，整起事件完全走樣，「下不為例」！

武漢台商返台，原本名單244人，但實際卻有247人，多出的3人中，其中1人確診感染，也引發質疑，是否動用關係讓某些特定人士優先返台。

據《中央社》報導，行政院發言人Kolas Yotaka轉述，對於武漢台商包機返台一事，蘇貞昌嚴正表示「完全走樣，下不為例」，並提出四點要求。

蘇貞昌說，接下來包機必須弱勢優先，像是長期用藥、年長年幼民眾，或臨時到大陸出差人士，第二則是檢疫優先，此次居然有確診病例「矇混上機」，當然抵台後會全力救治，但機上其他人的安全也非常重要。

第三，蘇貞昌表示，對方應提供名單讓台灣確認，不容許關閉機艙門前才提出。第四是包機要政府對政府協商，至少海基會對海協會，不允許中間人居中邀功。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)