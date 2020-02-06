武漢市人大常委會主任、市委副書記胡立山昨晚表示，很多病人沒有收治。2月4日空病床僅421張，已經確診的和很多疑似的病人沒有住進指定醫院救治，形成了「堰塞湖」，讓人很揪心很痛苦。

5日21時，湖北省召開疫情防控工作新聞發佈會，通報疫情防控工作最新情況，及介紹「四類人員」（確診患者、疑似患者、無法排除感染可能的發熱患者、確診患者的密切接觸者）分類集中收治情況。

胡立山介紹在「四類人員」集中隔離過程當中，遇到最大的難題就是集中治療壓力非常大。「老百姓對我們指責非常多，我們非常理解，假如我們自己的家人確診、疑似，但是得不到治療，我們一定會很著急，指責是因為我們工作沒有做好。為什麼沒有做好？病床供需矛盾還確實比較突出。」

他表示，官方已擴大定點醫院的病床，從7＋7開始，到23家，到現在的28家，這28家定點醫院的病床一共只有8,254張，現在住在醫院裏面的有8,182個人。

胡立山說，2月4日空病床僅421張，已經確診的和很多疑似的病人沒有住進指定醫院救治，形成了「堰塞湖」，讓人很揪心很痛苦。

(中時 )