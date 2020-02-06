中視《飢餓遊戲》本周邀請竇智孔擔任特別來賓，首次參加的他有著新手的好運氣，首關就選到高充饑指數，撂話要盡情狂吃，還開玩笑說：「如果我今天贏得獎金，會分給到最後飢餓指數還是100％的人！」眾人馬上被收買紛紛求與竇智孔結盟。

錄影一開場，竇智孔就放話：「我現在很餓，所以比起期待參與錄影，更期待吃東西。」孫協志一聽反過來激勵他，越餓才能越賣力闖關玩遊戲，要竇智孔拿出拚勁，但他一看到食物就沒抵抗东，企圖誘導關主給他試吃。

另一位來賓則是素有「不行哥」之稱的郭彥均，被王仁甫指名為最大顆「老鼠屎」，孫協志笑說郭均跑步不行、動腦不行，連排地瓜也不行，讓所有來賓對郭彥均避之唯恐不及，更祈禱不要與他同隊。

不過，郭彥均還是有開竅的時候，連連答對題目並破解敵隊訊息，讓許孟哲改觀稱讚。精彩內容將於2月9日晚間8點、隔周六晚間8點分別在中視、中天娛樂台播出。

(旺報 )