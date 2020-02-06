達成首階段貿易協議後，中美持續釋放貿易利好，對加徵關稅的商品展開排除工作。中國6日調整此前對750億美元進口美品的加徵關稅稅率，將稅率降低50％。

新華社報導，中國國務院關稅稅則委員會6日發布公告稱，為促進中美經貿關係健康穩定發展，決定調整對原產於美國約750億美元進口商品的加徵關稅措施。自2020年2月14日13時01分起，2019年9月1日起已加徵10％關稅的商品，加徵稅率調整為5％；已加徵5％關稅的商品，加徵稅率調整為2.5％。

國務院關稅稅則委員會表示，除上述措施外，其他對美加徵關稅措施繼續按規定執行。對美加徵關稅商品排除工作繼續開展。中國希望雙方能夠遵守協議約定，努力落實好協議相關內容，增強市場信心，推動雙邊經貿關係發展，促進世界經濟增長。

而美國則是在1月31日時，由USTR公告美方針對中方第三批2千億美元加徵關稅排除清單，涉及中國輸美119項產品，包括印刷電路板、座椅組件、丁?手套、燈具、桌子、特定催化劑等。這份清單公告在美東部時間2月5日於USTR官網上刷新，正式通過。

(工商 )