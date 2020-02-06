是德科技（Keysight）是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司日前宣布推出全新的PROPSIM通道模擬解決方案，以協助航太產業有效驗證對衛星通訊、地球觀察、安全監控、地圖建構與導航領域至關重要的射頻鏈路。

市場研究機構BIS Research在2019年7月發表的報告指出，衛星市場產值將於2030年成長至20億美元以上。是德科技全新推出的通道模擬解決方案，可因應快速擴展之衛星市場的需求。 其增強的衰減功能，可對射頻信號間、射頻信號與衛星間，以及衛星之間的通訊鏈路，進行先進的效能驗證。安全可靠的衛星通訊鏈路，是企業與政府機構能夠順利傳輸各種資料的關鍵。是德科技多元的衛星通訊產品組合可滿足全球太空專案需求。根據Euroconsult的預測，到2025年，全球政府的太空專案預算將高達846億美元。

是德科技航太與國防事業群副總裁暨總經理Dan Dunn表示，有了是德科技先進效能驗證解決方案，航太產業可善用各種機會，在太空探索、科學研究以及衛星通訊領域中，獲得空前的商業成功與嶄新的技術突破。

此外，衛星通訊系統亦支援5G NR非地面網路，以利延伸郊區覆蓋範圍、支援獲利可觀的5G覆蓋部署，並提供經濟有效的行動無線回程傳輸。隨著採用衛星技術的基地台數量不斷增加，航太及商用通訊領域將持續拓展新的商業模式、更完整的連接性，並且蓬勃發展。是德科技通道模擬解決方案靈活支援5G衛星與地面技術的使用案例，以實現不間斷的連結和出色的終端使用者體驗。

有了Keysight PROPSIM FS16和PROPSIM F64通道模擬解決方案，使用者可在實驗室環境中，產生動態多路徑傳播等真實射頻通道條件，並以實際可行、先進且經濟有效的方法進行衛星/地面網路效能評估。這些解決方案具有優異的射頻（RF）效能，讓使用者能信心十足地設計、部署並執行穩定的航太應用通訊系統。

Keysight PROPSIM FS16支援超寬的寬頻與多達16個射頻（RF）通道，可靈活因應從3MHz到毫米波頻率的多元測試情境。PROPSIM F64支援業界居冠的衰減通道數與寬信號頻寬，以利執行Massive MIMO和MESH網路測試。

(工商 )