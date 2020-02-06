武漢肺炎病毒持續升溫，造成全台口罩排隊搶購亂象，台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲今(6)日與名譽理事長東台集團董事長嚴瑞雄、財團法人精密機械研發中心總經理賴永祥緊急協商，工具機業願意伸出援手，提供人力及零組件支援，協助經濟部擴建口罩生產線，將口罩設備生產周期從原定訂2個月縮短為1周。

口罩實名制今日開賣首日，每家藥局限賣成人口罩200個、小孩口罩50個，引發民眾擔心賣光，大量出現搶購人潮。儘管經濟部長沈榮津上周四由台灣機械工業公會副秘書長張國樑陪同，拜訪三家位於新北市土城區三家口罩機械設備廠，業者承諾可在40～45天，完成60～62條口罩設備生產線。沈榮津部長還責成機密機械研發中心及工研院盡速組成團隊，幫忙加速完成口罩生線設備。

工具機業者眼見口罩缺貨短期無法獲得有效解決，今日主動伸出援手，協助解決口罩設備商生產不及問題。台灣區工具機暨零組件公會指出，工具機公會理事長許文憲、名譽理事長嚴瑞雄與精密機械研發中心總經理賴永祥，今日會商，就協助經濟部擴建口罩生產線從原訂2個月縮短1周進行討論。嚴瑞雄表示，我們工具機業要出力了!東台、東捷都可以出力。

會後嚴瑞雄、許文憲、賴永祥與台灣瀧澤總經理戴雲錦、東培董事長陳成等業者，下午將拜會兩家口罩設備生產廠商，進一步了解工具機及零組件業者可提供立即協助及後續需求。許文憲表示，在此一防疫關鍵時刻，工具機公會全體成員會配合經濟部的指導，全力支援國內各項所需。

零組件大廠德大機械總經理黃耀德表示，只要有圖面，就可以提供加工與組裝。如有機密問題，可以分拆組件，大家來幫忙快速生產。零件加工加工涉及的材料、車銑加工、熱處理、軸承等標準件，完成後的組裝及測試等。看生產廠商缺什麼，大家都可以支援。

上銀總經理蔡惠卿表示，為了防疫作戰，若需要上銀的零組件和機器人，上銀可以用急件支援。

從事電控設備生產的工具機公會副理事長靄崴董事長陳金柏表示，配電部分，靄崴可以全力支援，60台全部支援都沒問題。

此外，工具機公會理監事也紛紛響應，新穎莊茂賓表示，新穎可抽出2位人力，2個月時間支援生產。鍵和董事長陳朝旭、高明總經理張仕育、永進總經理陳伯佳、大立協理莊家和、三鋒董事長林松益均表示，可以提供口罩產線擴建的相關人力或零組件的支援。

(工商 )