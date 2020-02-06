4日美國總統川普國情咨文演說過後，民主黨籍眾議院議長裴洛西撕毀川普講稿一舉震驚各界，她後續解釋並不是因為稍早川普無視她遞出的禮儀之手，而是因為川普「粉碎了事實」，她才決定以撕毀講稿方式回應，她稱，才不在意被川普冰呢！

民主黨籍眾議院議長裴洛西在川普國情咨文演說後怒撕講稿。

4日晚美國總統國情咨文演說上，川普與裴洛西（Nancy Pelosi）多次上演對手戲，當川普走上眾議院演講台，裴洛西伸手準備和他握手時，川普卻撇開頭視而不見，將講稿副本遞給裴洛西後就逕自上台。整場演講中，裴洛西鮮少抬頭，不斷翻閱手中講稿，演講結束，當川普接受眾人歡呼聲準備離去時，裴洛西舉起雙手，撕毀手中的講稿，她不只撕了1次，一共撕了4次才罷休。此舉震驚各界，瞬間壓過川普在演說中營造的氣勢，重新贏得媒體焦點。

4日川普國情咨文演說結束時，裴洛西當眾撕毀川普講稿，之後還高調揚起手中已撕毀的講稿。（圖／美聯社）

綜合路透社、美聯社報導，匿名民主黨人士透露，當晚民主黨黨團的私下會議中，裴洛西「傾訴」自己撕毀講稿的主因，出乎意料，並不是因為稍早川普無視她遞出的橄欖枝，而是因為川普的演講「粉碎了事實」，她說嘗試在講稿中找出沒有謊言的內容，「但是沒有一頁不具謊言。」

她描述在看了大概1／4內容後，她認為川普已經變成推銷員，「我們不能讓這件事下去，所以我開始將講稿蒐集在一起，讓它方便我撕。」

至於川普公然潑她冷水、不握手的行為是不是她撕毀講稿的原因？裴洛西回應：「誰在乎阿」，她也自嘲自己昨晚「大解放」。

裴洛西驚天一撕，共和黨人士群起撻伐，副總統彭斯（Mike Pence）批她「秀下限」，眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，非常遺憾一個在那樣高位的人會做這樣的事，不過眾院民主黨黨團主席傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）護航，不認為裴洛西的舉動有任何問題，他說現場沒有碎紙機，「她只能這麼做。」

(中時電子報)