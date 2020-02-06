網友張貼不實訊息，彰化縣警局表示，防疫視同作戰，不該無端製造社會恐慌！已經積極偵辦，查獲4人4件，移送地檢署。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

網友張貼不實訊息，彰化縣警局表示，防疫視同作戰，不該無端製造社會恐慌！已經積極偵辦，查獲4人4件，移送地檢署。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

武漢肺炎疫情升溫，全台掀起搶購口罩，網友添鬧，一些網友在「○○大小事」等臉書網路社群散播有關政府囤積口罩並發災難財，還直指成本、出貨量，1個月狂賺45億等，唬弄得有手有腳，，被某黨部認為疑似「出於惡意、虛偽假造、造成危害」到彰化縣警局提出告訴，彰化縣警察局依法偵辦，揪出4件4人，依違反刑法妨害名譽或違法社會秩序移送。

彰化縣警察局科偵隊長林世行表示，這些匿名貼文，經調閱相關資料進行分析後，發現多名人士涉嫌於臉書公開張貼數則有關「醫療用口罩一個成本不用1元進價，○○○政府公司統購後，批給超商4-5元……災難財最好最容易賺……」等誇張、不實訊息，目前一共偵破4件4人，以移送檢察署或地方法院簡易庭，持續追查其他散佈人士真實身分。

防疫視同作戰，不該無端製造社會恐慌！彰化縣警局強調，依據傳染病防治法第63條規定：「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣三百萬元以下罰金。」呼籲相關資訊可上衛生福利部疾病管制署網站查證，切勿隨意製造、散布或轉傳有關疫情之不實資訊，或者惡意傳播詆毀他人名譽，如有違反刑法、社會秩序維護法及相關防疫規定之觸法者，將依法嚴辦，決不寬貸。

(中時 )