武漢肺炎疫情仍嚴峻，連帶影響中國大陸民眾採買農產品意願，據農委會統計，鳳梨、釋迦等與去年同期相較已有明顯下降，農委會加碼海外行銷補助，針對受影響的釋迦、鳳梨、石斑魚及午仔魚等農產品加碼海外行銷補助，最本每公斤可補助100元。

據農委會統計，鳳梨、釋迦等外銷中國大陸占比逾9成5，為高度依賴的農產品，鳳梨去年外銷中國大陸就有4萬6751公噸、而釋迦則有1萬2465公噸；而石斑魚、午仔魚外銷中國大陸占比也逾7成，去年外銷中國大陸數量分別達6460公噸、5014公噸。

為了因應可能會受影響的農產品，農委會加碼補助如原本外銷至俄羅斯及歐美國家的釋迦及鳳梨6元至70元補助、提高為每公斤12元至100元不等；而外銷至中國大陸的釋迦補助從原本每公斤3元加碼至6元；石斑魚及午仔魚則另外加碼外銷至馬來西亞、新加坡、日本、美國及澳洲等國補助從40元至50元不等。目前補助期間釋迦從即日起至4月底為止，而其餘的項目則是今年全年皆有。

農委會主委陳吉仲表示，除了加碼行銷外，也會開拓新南向市場包括辦理鳳梨釋迦促銷，也會在日本及新加坡等超市通路促銷，希望藉機打開其他通路。

(中時 )