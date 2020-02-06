口罩實名制上路首日，嘉義縣偏鄉藥局出現人力吃緊或民眾舟車勞頓，敗興而歸買不到口罩情況，嘉義縣藥師公會理事長蕭博勝認為，偏鄉藥局要服務的民眾人數不比都會區少，有些人買兩片口罩要負擔的交通時間本成更高，建議中央增加偏鄉藥局的配給量，阿里山唯一一家健保藥局則擔心人力忙不過來，希望能在山上增設銷售據點。

本身經營番路鄉唯一一家健保藥局的蕭博勝說，他早上7點多運動完返家，門口已有5、6位民眾在等候，在等待系統開通前，未開賣已有20多人在排隊，雖然系統一度卡卡，但作業還算順利，不到10點成人口罩就賣光。

看到不少民眾特地下山卻撲空，蕭博勝雖然請對方下次早點來，也體恤山區民眾位處偏遠，一趟路可能就要花上1個鐘頭，建議偏鄉藥局的配給量應提高，才能服務到更多人。

阿里山山芙蓉藥局業者說，藥局雖在阿里山，但服務民眾分布竹崎、番路和阿里山3鄉鎮，盡管今上午排隊買口罩情況不至於太誇張，但藥局只有一位藥師，一個人要賣口罩，還要處理處方箋藥物、接受諮詢等日常業務，已顯得分身乏術，建議阿里山應多一個賣口罩據點，例如衛生所或衛生室，以減輕藥局人力負擔。

同樣出現人力限制的，還有大埔鄉衛生所，衛生所今上午8名醫護人力全投入賣口罩業務，發現最大問題是開立收據，因手開三聯式收據要花時間，且民眾拿的意願不高，反倒增加作業困擾。

另外，原本周休二日的大埔衛生所，配合武漢肺炎防疫，周六、周日衛生所人員需排班賣口罩，基於共體時艱，衛生所人員毫無怨言，反而慶幸因賣口罩，多了衛教宣導對象和機會。

(中時 )