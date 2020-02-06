國民黨立委江啟臣上午參加黨團大會前受訪。（趙婉淳攝）

國民黨團書記長蔣萬安趁開會空檔接受媒體訪問。（趙婉淳攝）

國民黨中常會昨天通過現任無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，被外界解讀向黨內青壯派勢力下馬威，對此，青壯派代表、競逐黨主席的藍委江啟臣今天直言「想太多了」；國民黨團總召林為洲笑談，「他（傅崐萁）也蠻青壯的」，待回復黨籍的程序完備後，歡迎傅崐萁回藍營。

國民黨立法院黨團今天召開第一次黨團大會，許多新科立委準時與會，會議由書記長蔣萬安主持，黨中央與智庫分別派國民黨代理祕書長曾銘宗、智庫執行長高永光出席。

中常委昨天於常會上提案建議恢復傅崐萁黨籍案，經多數常委同意，不過被外界解讀向青壯世代下馬威，國民黨團總召林為洲笑談，「他（傅崐萁）也蠻青壯的啊！我不認為他算老」，競選國民黨主席的藍委江啟臣直指「想太多了」。

林為洲說，傅崐萁回復黨籍案屬於黨中央職權，黨團予以尊重，據他了解，目前還有一些程序待辦，無法馬上加入黨團運作，一旦手續辦完後，黨團歡迎表示歡迎。

國民黨團書記長蔣萬安表示，黨團有特別和傅崐萁辦公室聯繫，傅的助理說相關恢復黨籍手續還在作業當中，等手續完備後召開黨團會議，傅崐萁也會前來參加並配合黨團運作。

江啟臣強調，未來國會將成為在野黨最重要的戰場，目前最重要的是思考如何強化黨團戰力，包含凝聚共識、議事攻防、議題設定等都是優先項目。

江啟臣說，黨中央有制度在處理黨籍回復，尊重結果。不過傅崐萁仍有案在身，江提醒黨中央需針對地方黨部反映的程序困難，或者依照個案處理，對外進行澄清。

(中時 )