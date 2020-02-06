◎口罩實名制上路 首日連線卡卡當機

實名制購買口罩，6日首度上路，記者走訪頭份多家健保藥局，發現由於全國太多藥局同時上線，造成健保卡連線卡卡，甚至造成當機，每發售一人次口罩，就得花上近5分鐘，直到過了10點半，連線速度才比較快，有些藥局因人力不足，是採取領號碼牌及發售口罩的時間錯開方式辦理，免除了大排人龍的問題。

◎鑽石公主號增10確診 日證實1台人中鏢

日本厚生勞動省今(6)日舉行記者會表示，武漢肺炎病例再增10確診，鑽石公主號遊輪有4位是日本人及6位外籍人士中鏢，其中1位外籍旅客為60歲台灣女性，其餘是美國、加拿大各2名，和1名紐西蘭旅客，目前該郵輪已累計20例確診。

◎武漢台商何時包機回台 林右昌籲別搞政治

基隆市長林右昌於6日上午到Hit Fm台北之音「周玉蔻嗆新聞」受專訪時，被問到有關武漢台商包機回台問題，林右昌呼籲現在不應該繼續講政治議題，而是應盡快回到原有的溝通平台，由海基會、陸委會來做處理。

◎員警擄妓勒贖 竟嗆業者不會做人

前桃園市警局普仁派出所員警李國漢，查緝賣淫案件後向業者恐嚇「生意作這麼大，也不會做人，不弄你們要弄誰」「找我處理就對了」，索賄6萬元；桃園地院依貪汙罪將李男判刑10年8月，高院加重刑度改判12年。可上訴。

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(中時電子報)