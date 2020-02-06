武漢包機陰謀論 陳時中：不惡意解讀 13:292020/02/06 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 首批武漢台商包機回台，引發口水論戰。衛福部長陳時中說，對岸是否有刻意隱暪？他不做惡意解讀，不過基本醫療水平值得商榷，這點是可以想像的到。 台商武漢包機有確診案例，爆發陰謀論。陳時中在行政院會記者會中表示，對岸是否有刻意隱暪？他不做惡意解讀，不過基本醫療水平值得商榷，這點是可以想像的到。 另外，陳時中被問到疫情最新狀況時也說，包機被隔離檢疫者中有2人確診為陰性。 (中時 ) #武漢台商包機 #陳時中 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 防武漢肺炎！北市動物園定期消毒 落實勤洗手 09:562020/02/03 生活 防疫！ 色情業小姐嗔求恩客：不親親 10:582020/02/03 社會 抹生理食鹽水防武漢肺炎病毒？世衛這樣回 19:042020/02/03 生活 為何大陸口罩產能不足？真相超慘 12:542020/02/04 日常 過年前這舉動被笑 同事如今羨慕：先知 17:282020/02/04 日常 7口僅阿嬤沒感染 實驗曝最強防疫 20:082020/02/04 日常 陳時中記者會哽咽淚崩 「台灣女婿」吳鳳暖心留言網讚爆 21:522020/02/04 娛樂 新聞早班車》陸確診破2萬例 美專家將幫忙 07:302020/02/05 政治 為何衛福部長少公衛專家？網揭原因 15:472020/02/05 日常 政治熱門新聞 「武漢肺炎」最新民調出爐 網看完：出乎意料！ - 政治 徐正文究竟是何許人也？身分遭網友大起底！ - 政治 武漢肺炎病例持續增加 台大教授算出終結時間 - 政治 國民黨完了？徐巧芯點名要「他」別再亂！ - 政治 不忍了！蔡政府防疫好棒棒？網PO心聲文痛批 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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