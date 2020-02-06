首批武漢台商包機回台，引發口水論戰。衛福部長陳時中說，對岸是否有刻意隱暪？他不做惡意解讀，不過基本醫療水平值得商榷，這點是可以想像的到。

台商武漢包機有確診案例，爆發陰謀論。陳時中在行政院會記者會中表示，對岸是否有刻意隱暪？他不做惡意解讀，不過基本醫療水平值得商榷，這點是可以想像的到。

另外，陳時中被問到疫情最新狀況時也說，包機被隔離檢疫者中有2人確診為陰性。

(中時 )