武漢肺炎疫情延燒，台股年後防疫概念股暴紅，其中不織布大廠康那香受惠口罩訂單需求暴增，股價連5天亮燈漲停，儘管民眾還是買不到口罩，但康那香股價已後繼乏力，繼昨天大跌3%後，今（6日）早同樣開低，約9：30股價殺到16.8元跌停鎖死。

康那香董座戴榮吉昨表示，為因應目前防疫需求，公司口罩產線從原本每天產能為15萬片拉高到21萬片，600名員工24小時輪班趕工，在客戶追加訂單下，康那香訂單已經排到6月底。

康那香股價連續5個交易日漲停後，4日暴量6.9萬張，盤中一度打開漲停，主力似有出貨跡象，昨股價翻黑重挫3%，成交量逾2萬張，而今天開盤半小時後，股價下殺至16.8元跌停鎖死，有超過3600張賣單等著排隊求售。

民眾瘋搶口罩，政府近日也改採實名制銷售，不過還是很多人買不到，在供不應求的情形下，戴榮吉呼籲，不必要人人戴口罩，健康民眾出入醫療院所、搭乘大眾運輸、或出入大型室內場所活動時才需要戴，否則太浪費，並建議可用抗菌濕紙巾取代酒精擦手。

(中時電子報)