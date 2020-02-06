雲林縣20歲女子轉傳友人傳給她的訊息，內容指武漢肺炎台灣第八例是在虎尾若瑟醫院確診的假消息，造成恐慌，上午被雲林地檢署依違反《傳染病防治法》緩起訴，向國庫繳交3萬元緩起訴金。

緩起訴書指出，衛福部今年1月15日已將武漢肺炎公告為「嚴重特殊傳染性肺炎」，係屬第五類法定傳染病，李姓被告未經查證，於1月30日上午7點許，在虎尾鎮住處以手機上網至「Instagram」個人頁面上，張貼一篇公布武漢肺炎第八例確診的新聞圖片，該圖片上註記「各位第八例病患是在虎尾若瑟確診的，所以出門一定要記得戴口罩」等文字，散布武漢肺炎疫情的不實訊息，使若瑟醫院遭誤解，導致人心惶惶。

緩起訴書表示，李姓被告指該圖片並非自己製作，而是朋友傳給她，她再轉傳出去，因坦承犯行，且犯後態度良好，依《傳染病防治法》第63條散播傳染病疫情不實訊息罪，予以緩起訴處分，向國庫繳交3萬元。

(中時 )