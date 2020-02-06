口罩實名制6日開賣，枋寮永明藥局為便民並淡化「搶購瘋潮」，貼心祭出「後領服務」，民眾只要將健保卡押在藥局，就能回家等電話通知無需排隊，屆時再拿藥局開出的收據領取即可。（謝佳潾攝）

口罩實名制6日開賣，幾乎各地藥局都大排長龍，不僅民眾擔心買不到，藥師看到排隊人龍壓力也不小，枋寮永明藥局為便民並淡化「搶購瘋潮」，貼心祭出「後領服務」，民眾只要將健保卡押在藥局，就能回家等電話通知無需排隊，屆時再拿藥局開出的收據領取即可。

永明藥局蔣姓藥師指出，口罩實名制開賣首日，大家真的忙到手忙腳亂，政府建置的購買登記系統直到開賣的9點初才開放使用，第一時間各大藥局一次湧入，系統根本跑不動，當下不僅藥師對著螢幕乾瞪眼，排隊民眾也排得不知所措，所以決定讓大家「押件後領」。

蔣姓藥師說，考量系統在尚未通順的狀況下，要民眾排隊實在於事無補，且有些還是替行動不便長輩排隊的熱心人士，實在不應該在此空等，加上大家站在路旁也會有阻礙交通的問題，所以決定讓大家先把健保卡押在藥局並留下聯絡資料，就可以安心回家等候電話通知。

永明藥局的便民舉動，讓不少民眾大讚超貼心，而成人口罩的「押件數」大約在早上10時許額滿，但兒童口罩還有剩，對此，蔣姓藥師感到驚訝，他說，目前市面上兒童口罩最缺，理應是它要被搶完，不過他發現，因許多家長還不清楚買口罩的規定，所以才會出現這種狀況。

他提醒民眾，口罩實名制是「認卡不認人」，小朋友的證件可以買成人口罩，但成人的不能買兒童口罩，換言之，兒童口罩只有憑2008年後出生的健保卡才能購買，所以家長若要幫買，務必攜帶孩子的健保卡。

不過他仍呼籲，有需要的人再戴口罩就好，真的不需要造成「搶購瘋潮」，而今買口罩採分流制，他相信後續應該會恢復正常，所以目前不擔心口罩之亂，反而是酒精問題較為嚴重，身為專業藥局竟在過年前就訂不到酒精，這是件很可怕的事。

(中時 )