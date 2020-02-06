基隆市長林右昌至藥局關心，呼籲勿爭先恐後，把口罩留給最需要的人。（許家寧翻攝）

基隆許多藥局200個成人口罩，一早就被民眾登記完售。（許家寧翻攝）

口罩實名制今起上路，基隆各地藥局狀況多，有藥局電腦系統當機，也有口罩未到貨門口冷清清，市長林右昌今前往藥局關心口罩販售情形，呼籲大家不要爭先恐後，把口罩留給最需要的人，全市的公有市場及觀光景點，也將進行全面消毒工作。

口罩購買實名制上路首日，基隆共122處健保特約藥局，每間配發250個，今早出現民眾排隊登記購買情形，林右昌上午前往北寧路藥局視察，他表示，上路首日使用者太多，導致上線有點困難，政府也開發查詢口罩APP，相信過幾天就會恢復正常。

林右昌表示，政府推動的口罩實名制6日起上路，民眾可持健保卡到全國健保特約藥局購買，7天內限買2片、2片共10元，由於口罩數量有限，因此藥局先發放號碼牌，再叫號購買口罩，非常時期，也呼籲市民體諒，不要爭先恐後。

對於鑽石公主郵輪傳出武漢肺炎確診已達20例，林右昌指出，現在要因應的是，這些確診案例在1月31日是否曾經下船？曾經接觸過多少人？這是接下來的防疫重點，市府也會按照中央防疫中心的指揮調度，全力進行防疫工作。

此外，林右昌也指出，已指示產業展處要求全市各公有市場自行進行清潔及消毒，另外包括基隆廟口夜市、海洋科技博物館及陽明海洋文化藝術館等觀光場所，也要全面進行清潔及消毒，他也呼籲所有民眾都要勤洗手，一起杜絕病毒擴散。

(中時 )