口罩購買實名制6日上路，每人7天內限購2片，部份民眾擔心不夠用，在6日當天大清早就排隊準備搶購口罩，龍潭地區就有民眾清晨6時就到藥局排隊，現場大排長龍，9點藥局開門營業隨即秒殺。

藥局工作人員表示，由於不可能讓民眾久候，9時營業時間一到，隨即發放號碼牌並淘汰資格不符民眾，並讓排隊百號之後的民眾先行離開。工作人員認為由於是實名制第一天，導致民眾瘋搶心理，預料後續幾日排隊搶購人潮應會減少。

由於實名制為全台連線，藥局工作人員指出，一開始速度極慢，一個人要花上4分鐘才能順利購買，不過後來越來越順，約30秒即可完成。

此外，桃園市每區都有至少10家以上的藥局提供口罩，但復興區卻僅有一家合乎規範的藥局販售，6日中午才開賣，現場排隊人潮卻未有預期的多，多半是前山部落居民。民眾抱怨，整個復興區只有一家藥局販售，連衛生所都沒得買，不少人選擇下山去大溪排隊。

(中時 )