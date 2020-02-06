因應武漢肺炎疫情，指揮中心6日下午2時說明最新疫情。(中時電子報臉書直播)

武漢肺炎疫情又有新發展！我國目前雖維持確診11例，但一台灣女性搭乘日籍郵輪感染確診，正在日本接受治療，另外，香港已出現社區感染，澳門也爆發另一波病例，中央流行疫情指揮中心昨晚宣布，國人赴港澳須先申請，有中港澳旅遊史的一般外籍人士暫緩入境。指揮中心今(6)日14:00將召開記者會，說明疫情及防疫作為、出入港澳申請及管制等措施。

(中時電子報)