赴港澳設限、台人郵輪中鏢 指揮中心14：00說明最新疫情 13:112020/02/06 中時電子報 徐秀娥 、 尉遲佩玉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 因應武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心6日下午2時舉行記者會，說明最新進度。(資料照片 中央社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應武漢肺炎疫情，指揮中心6日下午2時說明最新疫情。(中時電子報臉書直播) 武漢肺炎疫情又有新發展！我國目前雖維持確診11例，但一台灣女性搭乘日籍郵輪感染確診，正在日本接受治療，另外，香港已出現社區感染，澳門也爆發另一波病例，中央流行疫情指揮中心昨晚宣布，國人赴港澳須先申請，有中港澳旅遊史的一般外籍人士暫緩入境。指揮中心今(6)日14:00將召開記者會，說明疫情及防疫作為、出入港澳申請及管制等措施。 (中時電子報) #確診 #武漢肺炎 #新冠狀病毒 #指揮中心 #台灣 #日本 #郵輪 #確診 #港澳 #旅遊 也許您會感興趣 推薦閱讀 部會未整合 指揮中心揹黑鍋 01:302020/02/02 生活新聞 口罩一罩難求 指揮中心：考慮將採記名制 17:502020/02/02 生活 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 防武漢肺炎！北市動物園定期消毒 落實勤洗手 09:562020/02/03 生活 防疫！ 色情業小姐嗔求恩客：不親親 10:582020/02/03 社會 抹生理食鹽水防武漢肺炎病毒？世衛這樣回 19:042020/02/03 生活 為何大陸口罩產能不足？真相超慘 12:542020/02/04 日常 過年前這舉動被笑 同事如今羨慕：先知 17:282020/02/04 日常 7口僅阿嬤沒感染 實驗曝最強防疫 20:082020/02/04 日常 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新／大陸確診病例逾28000人、564死 北韓出現7確診 00:242020/02/06 生活 生活熱門新聞 更強冷空氣接力 氣象局曝最凍時間 - 生活 口罩酒精缺貨了 網曝下一個瘋搶物：賣場已經有人搬 - 生活 光南50萬片口罩哪來的？真相揭曉 - 生活 陳時中親跑藥局 這原因買不到口罩 - 生活 美研發武漢肺炎新藥！ 陳時中：已接洽保留給台灣 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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