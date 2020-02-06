武漢肺炎不僅對觀光旅遊業、衝擊甚大，也因民眾減少至外面消費，衝擊內需、外銷、農業旅遊等市場，農委會主委陳吉仲今天宣布，將執行12億至15億的「因應武漢肺炎農業部門輔導方案」，透過媒合學校午餐食材、休閒農業產業優化、農漁業紓困貸款等減少對農民的衝擊。

農委會主委陳吉仲指出，目前市面蔬菜價格穩定，根莖、瓜果、花菜及多數短期菜可儲藏、延後採收，轉供應市場、國軍或量販業者等約1630噸，影響不大；影響較大為120萬噸供應營養午餐的120公噸的有機短期葉菜類，因採收期較短銷售不易。已協調運銷農民團體送往具有產銷履歷及有機交易專區的果菜市場；媒合國軍、零售專賣或量販通路的供應單位採購約100公噸；其餘的葉菜，農委會不排除採購直接供應給食物銀行等慈善機構。

而據農委會調查105家農業觀光業者，發現1月中下旬與去年同期相較，住宿遊客數減少53％、整體營收減少22％，業者也表示，2月起的團體行預約大多遭取消，自由行住宿退房率也逾5成，陳吉仲說，將藉此段補助業者，時間強化場域品質、而待疫情趨緩後也將強化多元行銷。

至於如果受到武漢肺炎影響的農漁民業者、農民團體、農企業等，陳吉仲宣布，將提供利率0.79％至1.68％優惠貸款，還可以申請延期還款及2至3年的本金寬緩，更提供休閒農場貸款、部分漁業貸款，為期半年的貸款利息補貼。

陳吉仲指出，中長期則會開拓新市場、布局潛力產品，也會與電商合作拉動農產品網購銷售，並加強促銷鳳梨釋迦、鳳梨、石斑魚及午仔魚等重點品項；也會透過國內行銷、產銷調節、輔導加工等穩定農產品價格。

(中時 )