遠東航空公司因航空運輸業務經交通部公告撤照而無法繼續營運，連續兩個月無法正常發薪，傳出已經在公司內部公告將進行大量解僱，規劃對員工進行資遣，因此，勞動部今（6）將主動輔導該公司依法申辦解僱員工相關作業程序，以確保員工權益。 勞動部政務次長林明裕表示，近期已經4次對遠東航空進行入場輔導，勞動部一直都有在密切注意。勞動部勞動關係司司長王厚偉指出，遠航目前剩下867名員工，因據悉公司要進行大規模資遣，符合大量解僱要件，即開始協助輔導。

遠東航空公司去年底宣布停飛後，勞動部即多次與該公司員工代表溝通，並協助該公司確保員工勞動權益。遠航今日有意規劃資遣員工，勞動部立即會同臺北市勞動局，共同啟動輔導大量解僱計畫書通報協商、專案就業媒合、協助員工請領失業給付，以及申請積欠工資、資遣費與退休金墊償等事宜，讓員工勞動債權及工作權得以確保。 勞動部說明，縱透過墊償基金支付員工債權，本部勞工保險局依法將於一定期間向該公司追償所墊支費用；如逾期未清償，除加計利息外，另將依法移送強制執行。勞動部強調，遠東航空公司應遵守各項勞動法律，全力配合政府相關要求，以確保勞工權益。

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