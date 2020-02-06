台北市議員羅智強提出武漢包機爭議該有的七個公道，引發網友議論。(擷取自羅智強臉書)

湖北台灣同胞返台救援會長徐正文因主動公布包機時間有誤及未獲政府授權對外提及第二班包機資訊引發爭議，尤其首批武漢返台包機名單中有非本國籍，徐正文在包機事件扮演的角色備受質疑。對此，台北市議員羅智強提出武漢包機爭議該有的七個公道，其中一名網友回文引發議論。

羅智強在臉書提及武漢包機爭議該有的七個公道。首先，他認為國民黨七人小組奔走協調武漢包機，讓台灣人可以返台，請予肯定。二、民進黨政府和大陸政府放下意識形態對立，以人道為先，促成包機，是好的開始，也應肯定。三、包機未能以老弱婦孺為先，應該改進。四、三位不在名單內的人士蒙混上機，其中有人確診武漢肺炎，必須嚴肅檢討並追究責任。五、大陸籍配偶，就是台灣媳婦，只要不違法令，當然可以回台

六、徐正文貪功搶言，令武漢包機美意蒙塵，請他閉嘴。七、包機接人，是人道作為，不該因噎廢食，針對首飛瑕疵，嚴加改進，仍應持續進行。

許多網友則紛紛留言肯定，認為「總算有人說公道話了，而不是ㄧ昧的謾罵與批評」、「只要是有中華民國的身分證 就是我們的國民，政府有責任把他們帶回來，保護國民的安全是政府的責任，現任的政府應該負起責任」、「多一份同理心，少一份政治味，陸配取得身分證後也是台灣人，拜託不要有分別心，請正視問題，人在做天在看！執政者要拿出良知」。

然而，有名網友認為，陸配不是不能上機，但問題是第一班機讓真正弱勢落單的有需求滯武漢台人登不了機，變成相對資源人脈財力更雄厚的台商家庭插隊登機？該網友的留言引來議論，網友則回應表示「現在網軍攻擊之一就是陸配上飛機一事。請問哪來的資源人脈財力更雄厚的台商家庭插隊這訊息？」

(中時電子報)