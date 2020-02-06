為解決雲林長期產業用地不足，雲林縣政府規畫打造「古坑溝子埧產業園區」，落成後該地甘蔗田變產業園區，將提供4003個就業機會、每年185億元產值，今(6)日於環保署召開初審會議，經環評委員認為開發單位在進駐廠商、產業類別、污染物排放量和用水回收率等規劃尚未完善情況下決議補正再審。

行政院環保署今日召開雲林「古坑溝子埧產業園區」專案小組初審會議，開發單位雲林縣府表示，「古坑溝子埧產業園區」申請設置報編，中央補助新台幣3114萬元，縣府自籌340萬元，開發面積約68.82公頃，完工後將可提供42.7公頃用地給廠商建廠，本計劃將帶來4003個就業機會和每年185億元產值，預計引進產業以食品及飼品產業為主，其次為智慧機械產業及其他低汙染產業；老苦窮是國人對雲林的既定印象，人口外流，沒有良好就業環境，2018年爭取到園區計畫，希望在地優良農產品在產業園區做到一二三級產業農工相輔再發展，發展創新產業新模式，也希望在未來讓更多青年可以回鄉發展。

由於雲林長年空污亮橘紅燈，雲縣府表示在空污防治上將加強力道，廠商營運排放的PM2.5、PM10和臭氧上均符合年均排放標準；施工污水部分將符合 「放流水標準」再行排放，營運後用水也將採「全數回收再利用 」。

進駐廠商部份，園區規劃引進食品及飼品製造業，機械設備製造業，綠能相關產業，其他低污染製造業等產業類別，且不引進「自來水法」第11條禁止設置之污染性工廠如金屬冶煉工業、電弧爐煉鋼工業等產業。

環評委員表示，空污排放量僅以年均值來看有失公正，尤其空污期一年中有高低峰期，要求開發單位在小時平均值測量發現超標就應停工；開發單位所給的園區再生水資源回收再利用率僅43％，原則上應該要有70％以上，況且開發單位在環評說明書中聲稱是採「全數回收再利用 」，應具體描述再生水利用方式、面積、數量及對象。

低污染製造業部分應具體提列進駐廠商的篩選條件，例如進駐產業類別、單位面積污染排放量及用水回收率等，目前均無詳細規劃供環評委員參考，要求補正。

本開發案經環評委員認為開發單位在進駐廠商、產業類別、污染物排放量和用水回收率等規劃尚未完善情況下決議3月31日前補正資料，擇日再審。

(中時 )