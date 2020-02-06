財政部於上月25日公布108年11-12月期統一發票中獎號碼，創業家兄弟(8477)今(6)宣布旗下電商平台生活市集開出今年首張200萬特獎發票，同期亦開出225張伍獎及4,865張陸獎。由於近年政府推廣無紙化的環保政策，針對無實體電子發票增開專屬獎項，同步帶動生活市集在最新一期統一發票開出破千張雲端發票專屬獎五百元；而此次特獎幸運得主只花165元購買吸盤蓮蓬頭架就獲得200萬獎金，也為農曆年後2月檔期添一筆亮眼新記錄！

為歡慶站上開出200萬特獎發票，並答謝廣大消費者的支持，生活市集加碼推出限時好康活動「你下單我買單！限時登記抽集集點100%回饋」，即日(6)起至2/8一連三天，凡於生活市集下單消費，不限金額成立任一筆訂單，即可登記抽「集集點100%回饋」（一點抵一元），活動截止後將抽出一位幸運得主贈送登記訂單金額的等值集集點回饋，最高回饋點數上限5,000集集點，希望邀請所有消費者一同試試幸運手氣。

此外，生活市集亦攜手金流夥伴「街口支付」推出優惠活動，2/8前於生活市集站上消費，並使用「街口帳戶」或用街口支付連結「銀行帳戶」扣款，可享每人每週第一筆消費享8%現金回饋，加上筆筆消費享2%街口幣回饋無上限，等於最高回饋10%，要讓消費者愈買愈賺！

生活市集優惠活動「你下單我買單！限時登記抽集集點100%回饋」：活動平台：創業家兄弟旗下生活市集活動日期：2/6(四)- 2/8(六)活動內容：凡於活動期間內至生活市集下單購物，不限消費金額即可至指定頁面登記抽「集集點100%回饋」，回饋點數以登記之訂單金額為準。

★登記時間結束即活動截止，買越多次中獎機會越高，最高回饋點數上限5000集集點★活動結束後將抽出1名得獎者，點數發放時間：2/25(二)

街口支付優惠活動 最高享10%回饋活動時間：即日起~2/8(六)活動內容：活動期間內使用「街口帳戶」或用街口支付連結「銀行帳戶」扣款，可享以下回饋：1.現金回饋：每人每週第一筆消費享8%現金回饋(單筆最高回饋200元，全街口支付線上品牌店家合計共享1次回饋)2. 街口幣回饋：筆筆消費享2%街口幣回饋無上限等於單筆可享最高10%回饋。

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