房市好happy！預售新案銷售率連三年攀升，每10間房子、就有4.5間成交！展望2020年，這一波武漢肺炎疫情威脅未退，將增添市場的不確定性。

據住展雜誌今（6）日公布的最新調查指出，2019年北台灣（新竹以北含宜蘭）新成屋、預售屋建案平均銷售率約為45.88％，比2018年略增0.11個百分點，銷售率已連續三年走升。

住展雜誌研發長何世昌表示，新建案銷售率起伏與房市景氣好壞幾乎是百分之百吻合，銷售率谷底落在2016年，當年度慘到只剩29％，但之後房市買氣逐年攀升；雖然銷售回溫，但仍需注意銷售率尚未突破五成，意味著市場並非全面欣欣向榮，只有個別建案或特定產品才能有極為出色的表現。

展望今年，何世昌表示，武漢肺炎疫情威脅未退，增添市場的不確定性。2002、2003年時SARS疫情嚴竣，當時因價格「殺很大」與政府救市，民眾甘冒風險也要戴口罩出門去搶房子。但如今賣方價格普遍開高，也未有降價的跡象，上半年新建案銷售率恐怕會不好看。

(工商 )