大陸武漢肺炎蔓延，其中一名１名被號稱為「晉江毒王」的張姓男子，從武漢返鄉後卻謊稱自己是從菲律賓回來，未按規定進行居家隔離，還四處參加聚會，沒想到最後竟確診武漢肺炎，與他接觸過的4000 多人中有7人遭傳染，受他影響而隔離的封村的超過7千人，晉江市檢方昨天以危險公共安全偵辦張姓男子。

根據晉江市人民檢察院表示，晉江市公安局以涉嫌以危險方法危害公共安全罪對張男立案偵查，並決定對犯罪嫌疑人張男監視居住。

據了解，張男的行徑是由晉江市英林鎮所發布的「致嘉排村廣大村民的一封信」中披露，寫著嘉排村出現家庭聚集性新型冠狀病毒感染的肺炎病例，因一名從武漢返鄉的張姓男子，謊稱從菲律賓回來，未按規定進行居家隔離，還多次參加聚會、外出活動。

而該男的行程也全公布於公告中，1月21日參加英林鎮大延宗祠的進主儀式，1月22日參加該進主的晉祿宴請活動。在地人還爆料，男子在1月23日就出現身體不適的狀況，但他選擇自行買藥服用，隔日再參加東石的一場喜宴與戶外村宴，當天宴請賓客超過500桌。

最後這名男子在1月28日確診感染武漢肺炎，至少7名家人親戚已經被他傳染，與他接觸過，加上其餘二手接觸的約4千人目前已被隔離，嘉排村也被封村，警方也正在持續調查具體受影響的人員。

(中時電子報)