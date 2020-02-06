因應武漢肺炎疫情延至2月25日開學，中市府教育局配合中央流行疫情指揮中心決議，開學前全市學校課輔、營隊、課後照顧等活動全部停止；市長盧秀燕要求11日至24日持續提供安心午餐券等措施，教育局通知各級學校6日至陽明市政大樓領取，並召開相關會議研商對策及配套措施。

教育局指出，學期評量期程方面，國小部分第一次評量為4月28日至5月1日，第二次定期評量為7月2至3日或7月7至8日；另畢業生成績評量為6月16日至19日。

國中部分，國一、國二第一次定期評量為4月7日至10日，第二次定期評量為5月26日至29日，第三次定期評量為7月13日至14日。國三第一次定期評量日期與國一、國二相同，第二次定期評量及畢業生成績評量則授權各校彈性調整；高中部分則授權由各校自行安排。

畢業典禮方面，國小畢業典禮延至6月30日至7月2日擇1日辦理；國中畢業典禮涉及國中教育會考及學生志願選填輔導期程，調整至6月20日至23日擇1日辦理；高中則配合教育部時程順延2周，於6月15日至24日期間擇1日辦理。

教育局說，原定4月份前舉行的活動，全國性競賽活動將與中央或全國各主辦單位配合，調整期程辦理；台中市自辦比賽部分，因涉比賽場地借用、籌辦進度，由該局決定後另行通知；4月份之後的競賽，距延後開學有段期間，後續將視疫情發展再評估調整必要。

教育局強調，戶外教育請各校於2月25日後舉行；全國職業類科檢定依勞動部指示照常舉行；國中小各類資優學生鑑定初、複選時間均不變動，只調整報名期程；升高中藝才班(含舞蹈、音樂及美術班)甄試，配合國教署公布時間，目前暫無調整。

(中時 )